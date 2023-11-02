По его словам, Путину нужно, чтобы война на Ближнем Востоке не закончилась сейчас, а сектор Газа не был очищенным от террористов.

Израильские СМИ утверждают, что президент РФ Владимир Путин мог договориться с боевиками ХАМАС об освобождении заложников с российским гражданством в обмен на предоставление оружия.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал "24 Каналу", что делает это кремлевский лидер не для благих целей, а для выгоды.

"Граждане ему, конечно же, не нужны. Но ему нужно поддерживать уровень напряженности на Ближнем Востоке. Не случайно, что ХАМАС первый зарубежный визит совершил в Москву, а не в Иран, Турцию или другие страны. Приехали к "старшему террористическому брату", - отметил он.

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По словам Яковенко, финансирование палестинских боевиков происходит из Катара, оружие поставляет Иран, а Россия является главной "крышей".

"Речь идет об оружии и о том, чтобы продолжать сопротивление. Потому что Путина крайне не устраивает уничтожение ХАМАС, которым занимается Израиль. Поэтому все силы, чтобы предотвратить это, Путин сейчас на это будет кидать", – считает эксперт.

По его мнению, если боевикам понадобится материальная, дипломатическая или военная помощь, то РФ ее обеспечит. Все это делается лишь ради того, чтобы война на Ближнем Востоке не закончилась сейчас, а сектор Газа не был очищенным от террористов.

ХАМАС и Россия

26 октября делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком приехала с визитом в Москву.

Кроме того, Путин отметился скандальным заявлением - сравнил Израиль с нацистской Германией, комментируя блокаду Газы.

Представитель правящей израильской партии "Ликуд" Амир Вайтман раскритиковал Россию за поддержку боевиков группировки ХАМАС и пригрозил РФ расплатой.

"Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить геноцид нашего народа. И Россия заплатит. Слушайте меня очень внимательно: мы покончим с этими нацистами, мы выиграем эту войну. После этого мы не забудем, что вы делаете. Мы придем и позаботимся, чтобы Украина выиграла, мы позаботимся, чтобы вы заплатили за то, что сделали. Мы не забудем. Запомните, что я сейчас сказал: вы заплатите", – подчеркнул израильский политик.

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