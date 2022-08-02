Член российского "Антивоенного комитета", писатель и теле- и радиоведущий Виктор Шендерович считает, что нацисты - все, кто ненавидит россиян.
Такое заявление он сделал во время интервью для одного из YouTube-каналов.
Он уверен, что каждый россиянин должен отвечать за свои поступки. Но даже те, кто потерял близких во время развязанной Россией войны, не должны проявлять ненависть к россиянам и обобщать.
"Безусловно, она ранит. При этом надо в какой-то момент выдохнуть, улыбнуться, и сказать себе: я виноват в том, в чем виноват. Единица нравственной оценки всегда человек. Всякие обобщения, чем не были вызваны эти потоки ненависти (болью, отчаянием, человека, у которого кто-то погиб, или безнаказанной возможностью отхлестать по щекам, собственными комплексами), это очень нравственный случай. Всякий человек, который переходит на общий уровень, на национальный уровень… Как только вы приходите к теме, каковы русские, евреи, геи, азиаты, протестанты, не важко, вы на пути к погрому", - уверен он.
Шендерович заявил, что реплики украинцев про "рабский русский народ" - проявления нацизма.
"Вещи, которые я слышу, это речи нацистские, про рабский русский народ, про тупой рабский русский народ. Это вещи нацистские, и надо отдавать себе в этом отчет", - заявил он.
Напомним, Виктор Шендерович когда-то был сценаристом сатирической программы "Куклы", освещавшей острые темы актуальной российской политики на телеканале "НТВ".
После вступления Владимира Путина в должность президента "НТВ" прекратил выпускать журналистские расследования о коррупции в Кремле, а персонаж Путина исчез из "Кукол". Рейтинг программы падал, в 2002 году ее окончательно закрыли.
В феврале 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, группа российских политиков, бизнесменов и ученых создала организацию "Антивоенный комитет России". Целью была заявлена борьба с диктатурой Владимира Путина, развязавшего войну на Украине. В нее вошли чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, журналист Евгений Киселёв, писатель Виктор Шендерович и многие другие.
"АКР" выпустил ряд заявлений к россиянам и мировому сообществу, выступал с призывами выходить на антивоенные митинги.
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