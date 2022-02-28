Документ подписали Евгений Киселев, Евгений Чичваркин и другие.

27 февраля российские общественные деятели учредили Антивоенный комитет РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь эксбизнесмена из РФ Михаила Ходорковского Максим Дбар, передает Голос Америки.

Деятели отметили, что 24 февраля РФ развязала войну против Украины, и назвали ее военным преступлением от имени всех россиян в глазах у всего мира.

"Будучи гражданами РФ, мы против своей воли стали ответственными за нарушение международного права, военное вторжение и массовую гибель людей. Чудовищность совершенного преступления не оставляет возможности промолчать или показать пассивное несогласие. Для людей, выросших на идеалах освобождения мира от нацизма, захватническая война - наиболее страшное и позорное явление. Несопротивление такой войне является пособничеством. А противодействие - единственная возможная и достойная линия поведения", - отметили они.

По словам инициаторов создания комитета, есть разница "между россиянами - недобровольными участниками путинских авантюр - и теми, кто осознанно помогает путинскому режиму в братоубийственной агрессии".

"Мы несем моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, что допустили вероломное нападение российских войск на соседнюю страну. Но непосредственные участники вторжения - генералы разрабатывали план, и политическое руководство России должны быть названы военными преступниками. Каждый из них в отдельности и все они вместе должны понести наказание за содеянное. Для совершенных ими преступлений нет сроков давности, и они должны получить по заслугам, как долго бы миру и его жертвам не пришлось этого ждать", - пояснили они.

Антивоенный комитет России обратился к правительствам мира с требованием занять принципиальную позицию в отношении нарушителей международного права.

Документ подписали Евгений Киселев, Владимир Кара-Мурза, Сергей Гуриев, Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Сергей Алексашенко, Юрий Пивоваров, Виктор Шендерович, Дмитрий Гудков, Борис Зимин, Евгений Чичваркин.