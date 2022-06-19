По словам писателя, все они тесно связаны с преступлениями Путина.

Сейчас из России бегут олигархи первой волны – те, кто пришел к власти вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в эфире марафона "FreeДОМ" на телеканале UA заявил российский писатель-сатирик Виктор Шендерович.

Сейчас же при Кремле осталась "силовая элита", в руках которой находятся ключи от казны.

У них, по словам Шендеровича, при попытке сбежать из страны будут проблемы с законом, поскольку все они тесно связаны с преступлениями Путина.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров набросился с обвинениями на ближайших союзников России. Так, Кадыров обвинил Организацию Договора о коллективной безопасности, куда входят ближайшие союзники России, в недостаточной поддержке режима Путина.

Он обратил внимание, что многие страны мира заняли позицию Украины, и поинтересовался, почему члены ОДКБ молчат по поводу "спецоперации".

Вас также могут заинтересовать новости: