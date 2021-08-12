Из-за смога страдают почти 400 населенных пунктов в Красноярском крае РФ.

Все жители российской Сибири, недовольные задымленностью из-за лесных пожаров, являются "истеричками", "плаксивым сбродом" и "ноющей кучей дерьма".

Об этом на своей странице в Facebook написал советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов.

На данный момент публикация уже удалена, но российские СМИ успели сделать ее скриншот.

Читайте такжеВ России чиновница попала в больницу после танца стриптизера (видео)Таким образом, Агафонов прокомментировал жалобы под фото на странице российского фигуриста Алексея Ягудина в Instagram, который посетил Красноярск. Сейчас в Красноярском крае и Якутии буйствуют ежегодные лесные пожары, однако спортсмен якобы "не заметил" дыма, что вызвало гнев горожан.

"Я почитал комменты в Инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма?" - написал по этому поводу Агафонов.

По мнению чиновника, критики постоянно живут с "ощущением вечной ущемленности".

"Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек "в режиме черного неба". Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд", - резюмирует Андрей Агафонов.

Стоит отметить, что дым от пожаров накрыл почти 400 населенных пунктов в Красноярском крае. По этой причине даже задерживались рейсы в местном аэропорту.

Как ранее сообщал УНИАН, в декабре прошлого года российский чиновник возбудился во время конференции из-за декольте коллеги.

Автор: Станислав Кожемякин