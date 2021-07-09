К тушению огня привлекли авиацию.

В Челябинской области России крупный лесной пожар подобрался к поселкам, угрожая жилым домам.

По данным местных изданий, в регионе началась эвакуация местных жителей. В одном из районов уже эвакуировали детей из летнего лагеря. Люди жалуются, что из-за дыма трудно дышать.

Как сообщается, к тушению огня также привлекли авиацию. Тушение осложняют сильный ветер и сухая жаркая погода. Бороться с огнем помогают и местные жители.

Лесные пожары в России

Крупные лесные пожары бушуют в Челябинской области с мая.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее лесные пожары охватили Якутию. В регионе действовал наивысший, чрезвычайный класс пожарной опасности. Местным жителям запретили посещать леса, а большинству водителей приходилось искать объездной путь.

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Автор: Екатерина Лиманская