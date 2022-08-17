Эксперты ссылаются на выступления Путина 15 августа на форуме "Армия-2022".

Российский президент Владимир Путин по-прежнему хочет оккупировать всю Украину, но Кремль максимально пытается это исказить.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"ISW считает, что стратегические цели России остаются неизменными: добиться смены режима в Киеве и обеспечить территориальный контроль над большей частью Украины", - сообщают эксперты.

Аналитики ссылаются на выступления Путина 15 августа на форуме "Армия-2022", когда глава Кремля завершил речь утверждением, что российские и "донбасские" силы воюют за Россию и "освобождают" Донбасс.

Тогда Путин не упомянул территорию за пределами Донбасса, описывая цели войны России в Украине.

"Такое ограниченное заявление о целях России резко контрастирует с ранее сформулированными военными целями России по "денацификации" и "демилитаризации" всей Украины. Заявление Путина также несовместимо с действиями России по присоединению оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации", - отмечают эксперты.

Как писал УНИАН, взрывы на российском складе боеприпасов и трансформаторной подстанции в Джанкойском районе (Крым) серьезно нарушили снабжение российской армии на материковой части Украины.

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