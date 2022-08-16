По его словам, Кремлю дали понять, что за ядерный удар последует ответ.

Россия после новых "хлопков" на военных объектах оккупированного Крыма больше не может объяснять их техническими причинами.

Об этом заявил в интервью сайту ТСН российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

Он напомнил, что в российском Минобороны были вынуждены назвать сегодняшние взрывы вблизи Джанкоя диверсией. По мнению Фейгина, речь все же идет о ракетных ударах.

Он также прогнозирует, что Путин не пойдет на применение ядерного оружия в ответ на взрывы на полуострове.

"Пожалуй, потому что в этом вопросе есть очевидный консенсус у ведущих государств, которые дают России понять, что за применение по Украине тактического ядерного вооружения ее ждет ответ. Поэтому никто ради Москвы не хочет в это вовлекаться. Ни один из участников ядерного клуба. Ради чего и зачем? Северная Корея не считается, потому что там полный концлагерь", - пояснил Фейгин.

Новые взрывы в Крыму: что известно

Сегодня утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Однако, по словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, возгорание произошло в российской воинской части в Азовском. Депутат Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, уточнил о детонации склада боеприпасов оккупантов.

Позже кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, пишет российский "КоммерсантЪ", видели поднимавшийся черный дым. В подробности случившегося издание не вдавалось.