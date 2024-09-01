Более того, он призвал задерживать и других бизнесменов по такой же "логике".

Россия тоже "имела вопросы" к Telegram и его основателю Павлу Дурову, которого на днях задержали во Франции. Но при этом в РФ миллиардера никто не арестовывал, заявил пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

"У нас его никто не арестовывал. Конечно, были вопросы", - сказал Песков в интервью прокремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Да, действительно террористы пользуются сетью Telegram, но террористы пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают генерального директора Renault или или Citroën? " - сказал Песков.

Задержание Павла Дурова - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, как Дуров получил французское гражданство. Он, в частности, взял на себя полную ответственность за предоставление генеральному директору Telegram французского гражданства.

Признание Макрона состоялось через несколько дней после того, как представитель президента сообщил, что это было решение министерства иностранных дел.

На днях адвокат Дурова впервые прокомментировал задержание своего клиента. По словам Дэвида-Оливье Камински, "абсолютно абсурдно думать, что руководитель социальной сети может быть причастен к уголовным действиям, которые его не касаются ни прямо, ни косвенно".

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