Команда президента Франции сначала заявила, что министерство иностранных дел выдало Дурову паспорт.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 29 августа, вечером взял на себя полную ответственность за предоставление генеральному директору Telegram Павлу Дурову французского гражданства. Признание Макрона состоялось через несколько дней после того, как представитель президента сообщил, что это было решение министерства иностранных дел, пишет Politico.

Отмечается, что Макрон также отмахнулся от критики относительно предоставления гражданства Дурову в 2018 году. Он добавил, что это был сознательный выбор правительства, чтобы привлечь спортсменов, артистов и новаторов.

"Я дал французское гражданство Дурову, который выучил французский, как я дал господину [Эвану] Шпигелю, американскому предпринимателю, как я дал гражданство некоторым спортсменам и артистам, и я думаю, что это то, что очень хорошо для нашей страны. И я буду продолжать это делать", – сказал Макрон во время несвязанной поездки в столицу Сербии Белград.

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В то же время 26 августа пресс-секретарь президента Франции сообщил Politico, что призыв предоставить гражданство Дурову был сделан министерством иностранных дел. Министерство иностранных дел заявило, что "не сообщает об индивидуальных процедурах получения гражданства".

По словам журналистов, официальные документы показывают, что Дуров официально получил французское гражданство в 2021 году. В подробном отчете Le Monde в прошлом году было подчеркнуто отсутствие прозрачности вокруг этого вопроса, с поставленными вопросами о том, соответствует ли руководитель Telegram необходимым критериям.

Макрон также отверг сообщения о том, что он планировал встретиться с Дуровым: "Я не звонил и не планировал встречаться с Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в последующие дни", – сказал Макрон журналистам.

Макрон также отрицал, что ранее знал о планах Дурова поехать во Францию до того, как его арестовали в парижском аэропорту Ле Бурже: "Мы являемся страной, где существует разделение власти, и у нас верховенство права контролируется независимой судебной системой, и это хорошо. Я постоянно работаю в соответствии с правилами, которые я здесь упомянул. Больше я ничего не знаю, и это нормально, что больше этого я не знаю, потому что наши судебные органы независимы", – продолжил Макрон.

Обвинения против Дурова

Французские спецслужбы задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова 24 августа во Франции. Сообщалось, что Дурова задержали из-за отказа Telegram от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений. 28 августа следственный судья прекратил содержание бизнесмена под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения. Его взяли под судебный надзор, Дурову наложен запрет на выезд из Франции.

Также СМИ сообщали, что за шесть лет до ареста Павла Дурова во Франции, в 2018 году, президент страны Эммануэль Макрон встречался с ним за ланчем и предлагал перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. А после задержания в августе 2024 года Дуров сказал французским правоохранителям, что у него была запланирована встреча с президентом Франции.

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