'Абсолютный абсурд': адвокат Дурова впервые прокомментировал его задержание

Адвокат основателя Telegram Павла Дурова, который находится под расследованием во Франции, назвал "полным абсурдом" предположение, что глава социальной сети несет ответственность за любые уголовные действия, совершенные на платформе, пишет Reuters.
В среду французский судья возбудил против Дурова официальное расследование, заявив, что его подозревают в соучастии в управлении онлайн-платформой, которая позволяет незаконные транзакции, изображения сексуального насилия над детьми и торговлю наркотиками. Его также расследуют за вероятное отмывание денег и отказ сотрудничать с судебными органами.
Дурова, который провел четыре дня под стражей после ареста в субботу в аэропорту близ Парижа, выпустили под залог при условии, что он заплатит 5 миллионов евро (5,6 миллиона долларов) и не покинет территорию Франции.
Также Дурову придется дважды в неделю являться в полицию города, где он будет проживать. Источник в суде сообщил, что ему придется быть дома в определенные часы, не сообщая, где он будет жить.
Его арест разжег дебаты о том, где заканчивается свобода слова и начинается соблюдение закона, и в какой степени технологические компании должны нести ответственность за содержимое социальных сетей. Telegram пользуется около миллиарда человек.
"Это совершенно абсурдно думать, что руководитель социальной сети может быть причастен к уголовным действиям, которые его не касаются ни прямо, ни косвенно", - сказал журналистам адвокат Дэвид-Оливье Камински, представляющий Дурова во Франции.
"Telegram полностью соответствует европейским правилам в отношении цифровых технологий", - добавил он.
Пребывание под официальным расследованием во Франции не означает признание вины или обязательно приводит к суду, но указывает на то, что судьи считают, что есть достаточно доказательств для продолжения расследования. Расследование может длиться годами, прежде чем материалы отправят в суд или отложат.
Арест Дурова - подробности
Павла Дурова задержали вечером субботы, 24 августа, в парижском аэропорту "Ле Бурже". Прокуратура сообщила, что арест был проведен в рамках расследования дела с 12 составами преступления.
Сегодня французский телеканал BFMTV сообщил, что основатель Telegram освобожден из-под стражи.
Однако затем следует пояснение, что это процессуальный момент - судья прекратил содержание под стражей, и продолжался первый опрос потенциального подозреваемого, в результате которого принято решение о дальнейшей судьбе Дурова.