Байден прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы перезагрузить отношения с Саудовской Аравией.

Американский глава Джо Байден впервые встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и обвинил его в убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашогги.

Об этом пишет Reuters.

Обвинения последовали фактически сразу после приветствий.

Байден прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы перезагрузить отношения со страной, которую он назвал изгоем после убийства Хашогги в 2018 году.

"Что касается убийства Хашогги, я поднял вопрос в начале встречи, дав понять, что я думал об этом в то время и что я думаю об этом сейчас. Я был прямолинеен. Я предельно ясно изложил свою точку зрения. Я очень прямо сказал, что молчание американского президента по вопросу о правах человека несовместимо с тем, кто мы и кто я", - рассказал Байден журналистам.

Мухаммед бин Салман, добавил Байден, сказал ему, что не несет личной ответственности за преступление. Но американский глава ответил, что считает его виновным.

Президент США уточнил, что стороны также обсудили энергетику и что он ожидает действий Саудовской Аравии, крупного производителя нефти, в ближайшие недели.

Интересы США к Саудовской Аравии

Энергетические интересы и интересы безопасности побудили Байдена и его помощников принять решение не изолировать нефтяного гиганта Персидского залива, который укрепляет связи с Россией и Китаем, несмотря на отвращение американского президента к совершенному убийству.

Байден хочет "перекалибровать" отношения Вашингтона с Саудовской Аравией, а не разрывать их, заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Убийство Хашогги: детали преступления

Джамаль Хашогги был зверски убит бойцами спецгруппы из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Мухаммед бен Салман взял на себя ответственность за случившееся, однако отрицает, что он приказал убить журналиста.

В декабре 2019 года суд в Саудовской Аравии приговорил пять человек к смертной казни по делу об убийстве Хашогги. Еще трое приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы по обвинению в попытке замести следы преступления.

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