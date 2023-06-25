Мятеж главаря ЧВК продемонстрировал, что диктатор сегодня не контролирует ситуацию в РФ, отметил эксперт.

Устроив мятеж, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин добился поставленных целей и делегитимизировал президента РФ Владимира Путина.

"Ему пообещали снять с должностей Шойгу и Герасимова. Я не удивлюсь, что Пригожин будет претендовать на должность министра обороны РФ", - заявил военный эксперт Олег Жданов.

Что касается Путина, то, по словам эксперта, мятеж Пригожина продемонстрировал, что диктатор сегодня не контролирует ситуацию в России:

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"Дальнейшее пребывание Путина у власти - это вопрос ближайшего максимум месяца. При таком раскладе, когда можно силовым путем надавить на Путина…".

Также Жданов допустил, что Пригожин может повторить поход на Москву, если его требования в итоге не выполнят.

"В любом случае для нас это сыграет позитивную роль. Тем более смена руководства Генштаба и Министерства обороны РФ деморализует их войска, чем мы должны воспользоваться", - подытожил эксперт.

Пригожина убьют - прогноз экс-сотрудника КГБ

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов уверен, что Пригожина убьют до конца 2023 года, так как перепуганный Путин не простит вождю зэков такого унижения.

Он также допустил, что у Пригожина может быть некий компромат на Путина:

"Возможно, они вместе спали, возможно, с мальчиками спали, а у Пригожина есть эти видео, которыми он угрожает Путину. Есть у него какой-то страшный компромат".