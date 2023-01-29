В частности, речь идет о введении базовой военной подготовки в средней школе.

Британская разведка сообщила о милитаризации образования в Российской Федерации.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. В частности, в РФ включили базовую военную подготовку в программу средней школы.

"В последние недели российское Министерство образования более подробно рассказало о внедрении ранее анонсированного плана по включению базовой военной подготовки в учебную программу средней школы", - говорится в сообщении.

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В частности, модуль в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" будет предусматривать обучение с автоматами Калашникова, ручными гранатами, военные учения и приветствия, а также применение средств индивидуальной защиты. Уроки станут обязательными с 1 сентября 2023 года.

Кроме того, в декабре 2022 года министерство науки и высшего образования РФ анонсировало программу "основы военной подготовки" для студентов университетов.

"Инициативы подчеркивают все более милитаризованную атмосферу в России в военное время, а также это является (вероятно преднамеренным) упоминанием о Советском Союзе: такие же учения были обязательными в школах до 1993 года", - отметили в британской разведке.

Использование детей и подростков в войне

В июле 2022 года стало известно, что в России из-за неудач в войне против Украины расширили масштабы военной подготовки для детей. В Белгородской области открыли 500 кадетских классов и около 1000 юноармейских классов.

В январе 2023 года на временно захваченных территориях Украины россияне потребовали от выпускников школ стать на "обязательный воинский учет". Отмечается, что нужно для дальнейшей мобилизации.

Позже в Госдуме России призвали отправить всю молодежь на военные сборы, чтобы подготовиться к возможной крупномасштабной войне с НАТО.

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