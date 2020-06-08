"Гудбай, Америка": в России в фильме "Брат-2" вместо титров показали кадры погромов в США (видео)

На показанных кадрах демонстранты переворачивают машину и громят витрины, полицейские бьют дубинками демонстрантов и въезжают в толпу протестующих.

Российский Первый канал вечером в воскресенье показал кадры протестов в США вместо финальных титров фильма Алексея Балабанова "Брат-2".

Об этом сообщает «Настоящее время».

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Нарезку видеороликов с протестов в США наложили под финальную песню культового фильма "Гудбай, Америка" в исполнении группы "Наутилус Помпилиус". На них демонстранты переворачивают машину и громят витрины, полицейские бьют дубинками демонстрантов и въезжают в толпу протестующих.

После этого начался выпуск итоговой программы "Время".

«Главные ценности "свободного мира" трещат под ударами полицейских дубинок, горят в огне разграбленных магазинов, тонут в ярости бескомпромиссного противостояния», — говорится в начале новостного сюжета.

Зрителей такое решение Первого канала возмутило.

Как сообщал УНИАН, в США продолжаются демонстрации из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после задержания полицейскими Миннеаполиса. Акции против расизма также проходили в Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Японии и в других странах. В США многие протесты сопровождаются беспорядками - погромами и мародерством.

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