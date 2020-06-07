Трамп распорядился вывести Нацгвардию из Вашингтона

При этом президент США предупредил, что в случае необходимости бойцы Нацгвардии могут быстро вернуться в Вашингтон.

Трамп распорядился вывести Национальную гвардию из Вашингтона, куда ее направили во время беспорядков.

Читайте такжеУбивший Джорджа Флойда полисмен может "сесть" на 40 лет

Об этом сообщает Meduza.io.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе сил Национальной гвардии из Вашингтона. В столице, написал Трамп в твиттере, "теперь все в полном порядке". Прошлой ночью, заявил президент США, "было гораздо меньше протестующих, чем ожидалось".

В случае необходимости, предупредил Трамп, бойцы Национальной гвардии могут быстро вернуться в Вашингтон.

Национальная гвардия была введена в Вашингтон, округ Колумбия, из-за акций протеста. Массовые выступления против полицейского насилия и расовой дискриминации продолжаются в США уже более двух недель. Они начались после смерти в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram