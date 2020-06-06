Семье погибшего в США Джорджа Флойда собрали более 13 миллионов долларов

Пожертвовали деньги почти 480 тысяч граждан.

Неравнодушные американцы собрали более 13 миллионов долларов пожертвований семье Джорджа Флойда – погибшего вследствие задержания двумя копами.

Об этом сообщает ТСН.

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Деньги, собранные онлайн, потратят на расходы погребальной церемонии, оказание психологической помощи близким погибшего, оплату судебных расходов и на образование детей.

Пожертвовали деньги почти 480 тысяч граждан.

Напомним, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд умер в реанимации через несколько часов.

После того, что произошло, в Миннесоте намерены проверить деятельность полицейских за последние 10 лет.

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