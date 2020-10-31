Среди заявленных целей российских наёмников - химическая кастрация коррупционеров.

Российские боевики, воевавшие на Донбассе, заявили о намерении участвовать в выборах в Государственную думу РФ.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, в центре российской столицы собралось несколько десятков «командиров» боевиков. Мероприятие организаторы назвали «VI Съезд «Союза добровольцев Донбасса».

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Главарь правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай объявил, что члены организации находятся в боевой готовности и готовы «всегда выступить на защиту русского мира, где бы это не потребовалось».

По его словам, ситуация на Донбассе принципиально не меняется, а продолжающиеся переговоры являются безперспективными.

«У меня есть ощущения, что в конце концов российская элита сообразит, что договариваться с представителями украинской власти бесполезно», - сказал Бородай.

При этом он убежден, что РФ победит в войне с Украиной.

Бородай сообщил, что «Союз добровольцев Донбасса» создавался пять лет назад с целью решать задачи за пределами РФ, а теперь намерен принять участие во внутриполитической жизни страны. В частности, речь идёт о сотрудничестве с партией «Родина».

В свою очередь ещё один из главарей «Союза добровольцев Донбасса» Андрей Пинчук заявил, что одной из целей боевиков является «закрепление правового статуса русского добровольца в законодательстве РФ».

Также Пинчук сообщил, что боевики намерены предложить свой способ борьбы с коррупцией в РФ – осуществлять химическую кастрацию коррупционеров за их же счёт.

Вместе с тем Бородай объявил, что боевики имеют опыт борьбы с коррупцией на оккупированном Донбассе.

Ранее от Кремля организацию «Союз добровольцев Донбасса» курировал помощник президента РФ Владислав Сурков.

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Автор: Роман Цимбалюк