Российские боевики, воевавшие на Донбассе, заявили о намерении участвовать в выборах в Государственную думу РФ.
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, в центре российской столицы собралось несколько десятков «командиров» боевиков. Мероприятие организаторы назвали «VI Съезд «Союза добровольцев Донбасса».
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Главарь правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай объявил, что члены организации находятся в боевой готовности и готовы «всегда выступить на защиту русского мира, где бы это не потребовалось».
По его словам, ситуация на Донбассе принципиально не меняется, а продолжающиеся переговоры являются безперспективными.
«У меня есть ощущения, что в конце концов российская элита сообразит, что договариваться с представителями украинской власти бесполезно», - сказал Бородай.
При этом он убежден, что РФ победит в войне с Украиной.
Бородай сообщил, что «Союз добровольцев Донбасса» создавался пять лет назад с целью решать задачи за пределами РФ, а теперь намерен принять участие во внутриполитической жизни страны. В частности, речь идёт о сотрудничестве с партией «Родина».
В свою очередь ещё один из главарей «Союза добровольцев Донбасса» Андрей Пинчук заявил, что одной из целей боевиков является «закрепление правового статуса русского добровольца в законодательстве РФ».
Также Пинчук сообщил, что боевики намерены предложить свой способ борьбы с коррупцией в РФ – осуществлять химическую кастрацию коррупционеров за их же счёт.
Вместе с тем Бородай объявил, что боевики имеют опыт борьбы с коррупцией на оккупированном Донбассе.
Ранее от Кремля организацию «Союз добровольцев Донбасса» курировал помощник президента РФ Владислав Сурков.
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