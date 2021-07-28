Ильназ Галявиев опасается лечиться в казанской больнице, поскольку боится мести.

"Казанский стрелок" Ильназ Галявиев предпочел пожизненный срок психбольнице.

Об этом РИА Новости рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, парень опасается лечиться в казанской больнице, поскольку боится мести. Также правозащитница рассказала, что Галявиев находится в трехместной камере, отношения с соседями у него нормальные.

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Стрельба в казанской школе 11 мая: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя «богом» и рассказал, что прошлым летом в нем «начал пробуждаться монстр». Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Автор: Денис Прядко