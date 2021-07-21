Ильназа Галявиева признали невменяемым на момент совершения массовых убийств.

В России признали невменяемым Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе в Казани.

Об этом сказано в публикации официального органа общественных наблюдательных комиссий Газета ОНК.

"По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В ближайшее время мы опубликуем подробности", - сказано в сообщении.

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Стрельба в казанской школе 11 мая: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя «богом» и рассказал, что прошлым летом в нем «начал пробуждаться монстр». Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

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Автор: Денис Прядко