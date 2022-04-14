Как и в прошлые разы, информация об опасных биолабораториях США в Украине ничем не подкреплена.

Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов распространил фейк о том, что американские ученые якобы испытывали опасные биологические препараты на пациентах психиатрической больницы в Харькове.

Заявление прозвучало на его брифинге.

Согласно очередной легенде российских властей, с 2019 по 2021 год в третьей областной психиатрической больнице Харькова проводились эксперименты на людях с расстройствами психики. В январе 2022 года лаборатория, где работали американские ученые, перестала функционировать.

Как и в прошлые разы, информация об опасных биолабораториях США ничем не подкреплена. Из доказательств - заявление, что "имеются показания ряда свидетелей, имена которых не раскрываются". Да и само лаборатории, по словам Кириллова уже нет - вывезена в западные области Украины.

Фейки России о "биолабораториях США" в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает распространять дезинформацию об изготовлении оружии массового уничтожения в Украине.

МИД Украины называл дезинформацией и провокацией заявления РФ о создании биологического оружия в Украине.

Также Министерство здравоохранения Украины опровергало информацию роспропаганды о якобы "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, которая финансируется за средства Минобороны США" и "уничтожение особо опасных патогенов". Там объясняли, что на территории нашего государства нет американских лабораторий.

По поводу тех самых биолабораторий РФ даже пыталась организовать срочное заседание Совбеза ООН. Якобы Москва получила "новые документы" в подтверждение своей информации после захвата отдельных территорий Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в конце марта сообщал, что РФ меняет риторику по так называемым "биолабораториям США" в Украине.

"Изменение риторики может свидетельствовать о том, что Россия не смогла придумать доказательства того, что в биолабораториях на территории Украины разрабатывалось оружие массового поражения", – говорится в сообщении.

В СНБО считают, что все это может свидетельствовать о том, что у России нет новых ресурсов для создания более убедительной пропаганды.

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