Глава разведки отметил, что в Крыму Украина может применять любое оружие.

В будущем удары по авиабазам на территории России могут стать более глубокими.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News. Однако он не стал подтверждать причастность Украины к атакам на российские авиабазы.

На вопрос журналистки о том наносила ли Украина удары по российской авиабазе, он сказал, что сможет ответить только после окончания войны. "Атаки будут все глубже и глубже", - добавил он, отметив, что рад их видеть.

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Также глава разведки подчеркнул, что Крым - это территория Украины, поэтому там может применяться любое оружие, которое Украина сочтет нужным.

Взрывы на авиабазах РФ

Напомним, что в начале декабря на российских аэродромах в Саратовской и Рязанской областях прогремели взрывы.

6 декабря неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске, спровоцировав масштабное возгорание. В России обвинили в атаке Украину.

Позже в "Энгельсе" командование выстроило военнослужащих в надпись "Смерть нацистам".

Уже в конце месяца на аэродроме снова прогремели взрывы. В Минобороны России сообщили о гибели троих военных.

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия начала прятать свои бомбардировщики.

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