По данным СНБО, таким образом Россия пытается убедить мир в том, что количество союзников РФ якобы увеличивается. На самом же деле агрессор продолжает быть мировым изгнанником.

Россия манипулирует материалами турецких медиа по производству Bayraktar.

Об этом утверждают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины в ответ на информацию, которую накануне распространили некоторые турецкие медиа относительно того, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты желают сотрудничать с турецкой компанией Baykar в производстве беспилотников Bayraktar.

"В течение последних дней, ссылаясь на иностранные СМИ, кремлевская пропаганда пытается сформировать ошибочное мнение о том, что якобы вопрос сотрудничества России и компании Baykar, который активно поддерживает Украину в российско-украинской войне, уже решен. На самом же деле турецкие медиа пишут о том, что, несмотря на просьбы российской стороны, генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар категорически отказал агрессору и заявил, что турецкий "Bayraktar TB2 никогда не будет продан в Россию", - подчеркнули в ГПД.

По данным СНБО, таким образом Россия пытается убедить мир в том, что количество союзников РФ якобы увеличивается. На самом же деле агрессор продолжает быть мировым изгнанником.

Подчеркнем, что сотрудничество компании Baykar с Украиной продолжается.

Напомним, накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган якобы сказал коллегам на встрече высшей партии, что лидер РФ Владимир Путин во время встречи в Тегеране предложил военное соглашение. В частности, он захотел создать производственное предприятие беспилотников Bayraktar в России.

В то же время гендиректор Baykar Халук Байрактар заявил, что не будет продавать свои дроны Путину.

"Между Турцией и Украиной существуют стратегические отношения, особенно в области авиации и космоса. Турция поддерживает Украину технологиями вооруженных беспилотников. Мы ничего в Россию не передавали и не поставляли. Мы бы никогда такого не сделали", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: