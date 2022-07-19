Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство направит в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией по сотрудничеству в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Среди прочего, это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников Bayraktar", - сказал он.
Bayraktar в Украине:
В сентябре 2021 года в присутствии главы государства Владимира Зеленского был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также обучению персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.
В декабре 2022 года советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что возле Василькова Киевской области уже строится завод по производству реактивных беспилотников типа ANKA. Арестович уточнил, что ANKA - это следующее поколение БПЛА после Bayraktar.
3 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников и министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк подписали рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.
После подписания соглашения Зеленский заявил, что благодаря этому документу будет расширено производство БПЛА компании Bayraktar в Украине.
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