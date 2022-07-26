В Турции заявили, что имеют стратегические отношения с Украиной и никогда бы не передали ничего РФ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган якобы сказал коллегам на встрече высшей партии, что лидер РФ Владимир Путин во время встречи в Тегеране предложил военное соглашение. В частности, он захотел создать производственное предприятие беспилотников Bayraktar в России.

Об этом сообщили источники CNN Turk.

По словам Путина, в ОАЭ уже есть такая фабрика и теперь компания Baykar может открыть еще одну, но уже в РФ. Хотя представитель компании отрицает это, по словам осведомленного источника, Baykar действительно находится в процессе создания производственной линии в ОАЭ.

В то же время гендиректор Baykar Халук Байрактар заявил, что не будет продавать свои дроны Путину.

"Между Турцией и Украиной существуют стратегические отношения, особенно в области авиации и космоса. Турция поддерживает Украину технологиями вооруженных беспилотников. Мы ничего в Россию не передавали и не поставляли. Мы бы никогда такого не сделали", - подчеркнул он.

Напомним, несколько ранее Кабмин одобрил документ, расширяет производство Bayraktar в Украине.

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