Предатель Евгений Балицкий едва не "наделал в штаны" от страха в эфире пропагандиста Соловьева.

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий отметился паникой из-за контрнаступления ВСУ и заявил, что украинская армия может начаться действовать в считанные часы. Напомним, что из-за страха оккупанты начали таскать икону российского лидера Владимира Путина по окопам.

Об этом предатель Украины рассказал в эфире российского пропагандиста Владимира Соловьева. Балицкий заявил, что получил соответствующие данные через разведку дронами.

"По информации от наших людей в Запорожье, Днепропетровске и других городах, (где) борются с режимом, а также информациям с линии боевого соприкосновения - противник подтягивает силы. Мы это видим, наши беспилотники проникают на глубину до 150 км на территорию противника", - заявил он.

Он резюмировал, что контрнаступление ВСУ в ближайшее время - будет: "Понимаем, что днями это может произойти, это может произойти даже часами", - указал он.

Начало контрнаступления ВСУ - тревожные знаки для России

Напомним, что за последние несколько суток украинская власть, а также чиновники предприняли несколько шагов, которые косвенно свидетельствуют о том, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшее время.

В частности, вечером 5 мая круглосуточный режим комендантского часа ввели для жителей Херсона. Город будет закрыт на въезд и выезд до 6:00 8 мая. В этот период, на протяжении 58 часов, украинцам запрещено покидать дома.

Также заявлением отметился глава ОВА еще одной "южной" области Украины Виталий Ким. Он призвал николаевцев ни в коем случае не показывать перемещение техники ВСУ, сделав неоднозначный намек.

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