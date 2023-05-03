В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещено, также Херсон будет закрыт на въезд и выезд.

В Херсоне с вечера 5 мая начнется комендантский час, который продлится 58 часов. Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Еще на прошлом совете обороны Херсонской области обсудили вероятное поведение врага и скоординировали наши шаги по безопасности. Не дадим ни единого шанса предателям и нелюдям творить бесчинства на нашей земле. Поэтому для содействия беспрепятственной работе правоохранительных органов вводим круглосуточный комендантский час, который продлится с 20:00 5-го мая до 6:00 8-го мая", - заявил глава ОВА.

По его словам, в течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещено, также Херсон будет закрыт на въезд и выезд.

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Прокудин призвал граждан заблаговременно решить свои дела и сделать необходимые запасы продуктов и медикаментов.

Кроме того, он отметил, что коммунальщики, врачи и правоохранители будут работать в штатном режиме по согласованному списку, поэтому при необходимости к ним можно будет обратиться за помощью. "Такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители смогли выполнить свою работу и не подвергнуть вас опасности", - добавил Прокудин.

Обстрелы Херсона - последние новости

После того, как ВСУ во время контрнаступления в ноябре 2022 года заставили рашистов покинуть правый берег Херсонщины, оккупанты регулярно обстреливают из артиллерии прилегающие деоккупированные территории, прежде всего целясь по гражданским объектам.

За прошедшие сутки, 2 мая, враг 106 раз обстрелял Херсонскую область. Прокудин проинформировал, что оккупанты выпустили 485 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон захватчики обстреляли 9 раз.

По крайней мере, с апреля 2023 года официально продолжается "зачистка" левобережья от оккупантов. Стоит подчеркнуть, что противник всегда получает от ВСУ огневой ответ за обстрелы гражданских.

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