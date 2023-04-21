Виновником ДТП является 33-летний контрактник, теперь его могут судить за порчу имущества.

Российский военнослужащий, который 20 апреля не справился с управлением и перевернул ЗРК С-400 в Тульской области, был пьян.

"Военный автомобиль с ЗРК двигался в составе колонны из восьми тягачей без сопровождения. Машина под управлением 33-летнего контрактника отстала от колонны, а затем съехала с дороги и перевернулась. Грузовик завалился прямо на ракеты, но, к счастью, боеприпасы не были активированы", - пишет российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что алкотестер показал наличие алкоголя в крови водителя (0,337 мг/л).

Видео дня

Также известно, что при падении тягача контрактник сломал руку. Грузовик перевернули, но у машины оказались сломаны тормоза, поэтому тягач решили оставить на месте (под охраной полицейских и военных).

По факту произошедшего на контрактника могут завести дело по редкой статье о повреждении военного имущества по неосторожности (347 УК РФ).

Авария с ЗРК С-400 в России - что сообщалось

Как писал УНИАН, 20 апреля в России слетел в кювет и перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400. Авария произошла на шоссе М2-Крым под Тулой около 10:30 утра. Дорогу на въезд и выезд из города перекрыли.

В сети практически сразу опубликовали видео с места происшествия Известно, что стоимость машины - около 13 миллиардов рублей.