Силовики сняли видео на аэродроме.

В пятницу, 31 марта, в приближенном к беларускому Главному управлению по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Telegram-канале появилось видео с задержанием якобы экстремистов. На него попало передвижение российских ЗРК С-400.

Как отмечает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", в публикации канала утверждалось, что гомельские силовики задержали четырех человек в одном из гаражных кооперативов города. Однако на видео не "гараж", а территория Гомельского аэропорта.

Силовики заходили в здание аэропорта со стороны взлетно-посадочной полосы, после вернулись туда же с представителями "спящей ячейки экстремистов". Задержанных на видео погрузили в автобус, за которым в кадре можно увидеть российские ЗРК С-400.

Видео дня

Днем ранее в Гомельском районе была замечена колонна военной техники, в которой перевозили ракеты для ЗРК С-300/400. Мониторинговая группа отмечает, что таким образом, силовики сами дополнительно подтвердили, что самолеты Ан-124 "Руслан" ВКС РФ привезли эти пусковые установки, а не только ракеты.

"Главное, что по сообщениям очевидцев, колонна двигалась в направлении аэродрома "Зябровка" и есть основания полагать, что именно туда перебрасывают ракеты и сами ЗРК С-400", – отмечает "БГ".

Российские С-400 в Беларуси

В декабре 2022 года беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил о выходе на боевое дежурство полученных от России комплексов С-400 и "Искандер".

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман высказывал мнение, что этот российский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых) оккупанты могут использовать для воздушных провокаций против Украины.

"Провокации, особенно воздушные, противник 100% будет делать. Это и С-300 и С-400, а также "Искандеры", которые они уже завезли в Беларусь. Можно ожидать, что это будут ракетные обстрелы с белорусской территории", – считает он.

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