В среду, 17 января, дроны-камикадзе впервые атаковали российский Санкт-Петербург, днем позже под раздачу попала Москва. Цель таких атак – настроить население РФ против диктатора Владимира Путина, считает аналитик издания BILD Юлиан Репке.
В сообщении отмечается, что в среду два беспилотника были также сбиты над Балтийским морем, а еще один дрон врезался в нефтяной комплекс в районе аэропорта Пулково. И хотя значительного вреда он не причин, аэропорт закрывали на несколько часов.
В четверг, когда дроны атаковали Москву, перелеты в РФ тоже несколько "изменились". Полеты ограничивали в аэропортах Шереметьево и Внуково.
"Эти атаки показывают, что спустя две недели после остановки каких-либо поставок оружия из США Украина находится в отчаянном положении и из-за отсутствия альтернатив вынуждена прибегать к асимметричным методам ведения войны. Это означает, что, поскольку Киев не может отразить вторжение российской армии на своей территории, украинское правительство все чаще прибегает к атакам на военно-промышленный комплекс российских крупных городов. Их цель – настроить население России против своего диктаторского руководства, чтобы они – или, по крайней мере, влиятельные олигархи – оказали давление на Путина и его клику для прекращения оккупации Украины", – считает Репке.
При этом, по словам аналитика, ситуация для России может стать "намного хуже", поскольку в Украине были представлены беспилотники с реактивным двигателем. Российским системам ПВО их будет труднее сбивать. Кроме того, такие дроны будут достигать цели в три раза быстрее.
Атаки дронов по России: последние новости
В ночь на четверг, 18 января, сразу две области РФ атаковали дроны. Беспилотники якобы сбили в Московской области и перехватили в Ленинградской.
Позже стало известно, что была атакована нефтебаза в Ленинградской области РФ. Это была спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин добавил, что нефтебазу разнесли дроны украинского производства.