Один из беспилотников якобы уничтожили, другой – перехватили.

В ночь на четверг, 18 января, Московскую и Ленинградскую области РФ атаковали дроны. В Подольске раздавались взрывы.

"Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, который летел на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В то же время в сети опубликовали видео с камер наблюдения в Московской области. На них слышны звуки взрывов:

Видео дня

В российском Министерстве обороны говорят, что дроны атаковали не только Московскую область, но и Ленинградскую.

"Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области", – заявили в ведомстве.

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Вследствие сбития российского самолета ДРЛО А-50 было ликвидировано немало оккупантов. Среди них – полковник, подполковник, два майора и военнослужащие в низших званиях. В то же время во время поражения Ил-22 был ликвидирован российский полковник Бурмистров.

Тем временем в Башкортостане вспыхнули масштабные протесты после приговорения местного активиста к 4 годам лишения свободы. Сообщалось о столкновениях с ОМОНом. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что протесты могут распространиться и на другие регионы РФ.

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