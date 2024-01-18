Эти "птички" пролетели более тысячи километров и поразили цель.

Российскую нефтебазу в Ленинградской области атаковали дроны украинского производства.

Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин во время дискуссии Deciding Your Tomorrow, Украина уже способна изготавливать дроны стоимостью от 350 долларов, которые способны летать на большие расстояния.

По словам Камышина, дроны, которыми был атакован Санкт-Петербург - украинского производства. Они пролетели более тысячи километров, прежде чем поразить цель

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"Это изготовлено в Украине. Да, этой ночью мы попали в цель, и эта штука пролетела ровно 1250 километров этой ночью", - сказал Камышин.

Атака на нефтебазу в Санкт-Петербурге

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 января Украина атаковала дронами нефтебаза в российской Ленинградской области. Это была спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как рассказали источники, речь идет об операции ГУР" с привлечением современных украинских средств". Сейчас же продолжается сбор данных, впрочем уже известно о подтвержденных попаданиях по целям.

На вопрос, впервые ли украинским дронам удалось добраться до Ленинградской области РФ, источник уточнил, что это было "не впервые, но есть различия, и враг их почувствовал".

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