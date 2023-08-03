У России нет ПВО, заявил израильский журналист.

Россия не способна защититься от атак дронов на своей территории. К такому выводу пришел израильский журналист Сергей Ауслендер, комментируя недавние удары БПЛА по башням "Москва-Сити".

"Если дроны запустили с территории Украины, это значит, что они должны были пролететь по прямой километров 600-700. Соответственно, у России нет ПВО, потому что даже собственную столицу Россия прикрыть ПВО не может… Если их запускали с территории Российской Федерации, значит, тут полнейший провал спецслужб и контрразведки. Несмотря на то, что они там все время кого-то арестовывают, дроны прилетают по-прежнему", - отметил он.

Ауслендер выразил сомнение, что дроны подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), о чем заявляли российские власти.

"Когда это происходит два раза подряд, начинают возникать сомнения в том, что действительно там присутствует какая-то радиоэлектронная борьба и какое бы ни было ПВО", - считает журналист.

Удары по башням "Москва-Сити" - подробности

Как сообщал УНИАН, первый раз дроны атаковали башни "Москва-Сити" в ночь на 30 июля. В Минобороны РФ тогда заявили, что дроны подавили с помощью РЭБ, и они упали.

Вторая атака произошла в ночь на 1 августа. Сообщалось, что один из БПЛА попал в башню "Москва-Сити", в результате чего был поврежден фасад на 17-м этаже.

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