В то же время, по мнению аналитиков, без новой волны обязательной мобилизации России вряд ли удастся сформировать даже одну новую армию.

Россия начала создавать новые крупные подразделения для усиления тыла в войне в Украине, однако без новой волны мобилизации ей вряд ли удастся сформировать хотя бы одну армию.

Как сообщает разведка Великобритании, Россия после вторжения в Украину в основном использовала мобилизованных резервистов для пополнения уже существующих формирований или в составе пехотных полков территориальной обороны. Она редко создавала новые крупные формирования, такие как общевойсковые армии. Исключением стал созданный летом 2022 года 3-й армейский корпус, который в целом показал плохие результаты.

"За последние два месяца Россия, вероятно, начала формировать новые крупные соединения, чтобы усилить свои наземные силы. К ним относится 25-я общевойсковая армия", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в разведке, Россия, скорее всего, развернет вновь созданные формирования как резерв в Украине. В то же время в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы против НАТО.

"Без большой новой волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы сформировать даже одну новую армию", - подчеркивают в разведке.

Россия продолжает нести большие потери в войне

Так, общие потери личного состава оккупантов с начала полномасштабного вторжения до сегодняшнего дня ориентировочно составили около 247 230 человек. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 540 захватчиков и 27 единиц вражеской артиллерии.

По данным Генштаба, сейчас украинские Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время на востоке оккупанты пытаются восстановить утраченное положение в районе Бахмута, пытались контратаковать возле Клещиевки.

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