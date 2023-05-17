Кремлевская пропаганда называет этот инцидент "первым обстрелом Украиной территории России из танка".

Российские пропагандисты без всяких фото- и видеодоказательств утверждают, что якобы ВСУ впервые обстреляли территорию России из танка. О чем пишет, в частности, рашистская помойка "Mash".

Пропагандисты пишут, что танк подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью и открыли огонь по южным окраинам хутора Старый Волоконского района в 2,5 км от границы.

Кремлевская пропаганда называет этот инцидент "первым обстрелом Украиной территории России из танка", поскольку ранее ВСУ якобы останавливала угроза применения со стороны захватчиков противотанковых ракет.

Видео дня

На территорию Россию прилетело 12 неизвестных снарядов калибра 125 мм. Пушки с таким калибром установлены на танки Т-64, Т-72 и Т-80, которые есть на вооружении самой России.

Ни пострадавших, ни разрушений якобы нет.

"Хлопки" в российских приграничных регионах - резонансные инциденты

Днем 13 мая 2023 года в 50 км от Украины, в Брянской области России, в течение часа по очереди рухнули четыре воздушных средства ВКС РФ. Известно о гибели всех 9 пилотов двух Ми-8, одного Су-34 и еще одного Су-35. известно, что российская боевая авиация сначала бомбила украинское пограничье, а затем навсегда "приземлилась" в российской земле.

Рашистские "военкоры", окрестив 13 мая "черным днем российской авиации", сразу же начали обвинять в подбитии вертолетов и истребителей украинские силы. Но спикер ВВС Украины Юрий Игнат это опроверг: оккупантов уничтожила сама же брянская ПВО.

РФ сама неоднократно устраивала огневые провокации на собственном пограничье. Нередко при этом происходили случаи ликвидации своих же военных.

Эксперты указали, что местное население приграничных территорий РФ весьма лояльно относится к российским добровольцам из ВСУ, которые неоднократно к ним заходили, поэтому россиян пытаются таким образом еще и запугать.

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