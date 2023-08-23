Сообщается, что эта, и все предыдущие атаки на деловой центр столицы РФ - дело рук подчиненных Буданова.

К атаке дронов на "Москва-Сити" в ночь на 23 августа причастно Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает NV со ссылкой на источник в ведомстве.

Отмечается, что и эта, и все предыдущие атаки на деловой центр столицы РФ - дело рук подчиненных Кирилла Буданова.

"Уже традиционные удары по Москве, которые приводят к сбоям работы аэропортов, срыву рейсов, эвакуации чиновников и работников спецслужб с рабочих мест, демонстрируют неспособность Путина защитить даже столицу", - заявили в разведке.

В разведке увеличивают усилия в этом направлении, добавил источник издания.

Взрывы в Москве 23 августа - что сообщалось

Напомним, российские Telegram-каналы сообщили, что в Москве, а также Химках и других населенных пунктах Подмосковья были слышны взрывы. Предварительно сообщалось о работе системы ПВО по беспилотникам.

Отмечалось, что вокруг "Москва-Сити" перекрыли улицы, на место съезжались "скорые" и экстренные службы. Взрывы слышали и на Таганке, и на Пролетарской, что далеко от "Сити".

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