Чтобы снова обозвать украинцев фашистами, МИД РФ решил считать вокзал памятником солдатам Второй мировой.

После атаки неизвестного беспилотника по железнодорожному вокзалу Курска Министерство иностранных дел России обвинило Украину в ударе по "памяти героев Великой Отечественной войны". Непостижимую связь между вокзалом и советско-немецкой войной попыталась объяснить официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что железнодорожный вокзал Курска является "архитектурной жемчужиной" города и в целом одним из красивейших в России.

"Украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны. Нынешнее здание вокзала построено вместо полностью разрушенного в результате безжалостных гитлеровских бомбардировок Курского железнодорожного узла в 1943 году. Это – вокзал-памятник героям Курской дуги. Его стены цвета запёкшейся крови солдат, спасших мир от фашизма", – утверждает Захарова.

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Также представитель российского МИДа в очередной раз повторила нелепые утверждения о том, что Запад развязал "агрессию против Москвы" (очевидно, руками Владимира Путина, который и отдал приказ 24 февраля 2022 года напасть на Украину и тем самым втянул Россию в кровопролитную войну).

"Всё это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики", – заявила она.

Удар беспилотника по Курску – что известно

Минувшей ночью в крышу железнодорожного вокзала в Курске врезался беспилотник. В результате взрыва был нанесен незначительный ущерб крыше, фасаду и внутренней отделке вокзала. Также российские власти заявляют о пяти пострадавших, которые получили ранения от осколков стекла.

Также кадры с места происшествия свидетельствуют, что на крыше вокзала начался небольшой пожар, который однако удалось довольно быстро потушить.

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