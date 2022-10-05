Американские официальные лица заявили, что не знали об операции, а если бы знали - выступили бы против нее.

Американские спецслужбы считают, что подрыв дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной санкционировала Украина.

Об этом сообщает The New York Times.

Вашингтон отрицает какую-либо причастность к подрыву Дугиной - ни путем предоставления разведданных, ни другой помощью.

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Более того, американские официальные лица заявили, что не знали об операции, а если бы знали - выступили бы против нее. Соединенные Штаты считают, что такие атаки являются скорее символическими и не имеют большого влияния на поле боя. В то же время американцы обеспокоены, что это может стать поводом к эскалации конфликта.

В США подчеркнули, что ликвидация пропагандистки была самой смелой операцией Украины на территории России на сегодня, поскольку продемонстрировала, что Украина может очень близко подобраться до публичных россиян.

Некоторые официальные лица США предположили, что фактической целью операции был отец россиянки, идеолог рашизма Александр Дугин. Силовики считали, что именно он будет находиться в машине.

Издание отмечает, что Дугин - один из самых агрессивных представителей России, который призывает к интенсификации войны с Украиной, является ведущим сторонником империалистической России.

В США не раскрывают, кто из украинских властей санкционировал операцию, и подписался ли под ней Зеленский.

Соединенные Штаты, говорится в публикации, уже прислали Киеву предостережение.

Подрыв Дарьи Дугиной - что известно

В Подмосковье подорвался автомобиль дочери российского философа Александра Дугина - Дарьи Дугиной - 29-летней журналистки и политолога. Дугина погибла на месте. Инцидент произошел вечером, 20 августа. Дугина ехала на автомобиле Toyota Land Cruiser, когда во время движения машина подорвалась, въехала в ограждение и сгорела, а обломки разбросало по всей дороге.

Первой версией назвали взрыв газового баллона, однако сейчас российские правоохранители склоняются к тому, что под дном авто сработало взрывное устройство.

Кроме того, знакомый погибшей и лидер общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов заявил, что взорванный автомобиль принадлежал отцу Дарьи Дугиной. Он предполагает, что целью был сам Александр Дугин.

Затем стало известно, что после гибели дочери Дугина в России уже начали угрожать Украине. А сам создатель "русского мира" попал в больницу.

22 августа ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина. Там ожидаемо заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы. По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства - 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая заехала в Россию в июне вместе с 12-летней дочерью.

Украина отрицает любые обвинения относительно причастности к убийству Дугиной.

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