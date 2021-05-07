В Санкт-Петербурге 89-летнюю актрису из фильма "Брат" Лидию Доротенко выгнали из ее же квартиры приемные сыновья.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
О случившемся в полицию сообщил неизвестный, но актриса отказалась подавать заявление на своих обидчиков. Как рассказал правоохранителям охранник дома, где живет женщина, у нее регулярно происходят конфликты со своими наследниками.
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"Я ей говорю: "Иди ты к участковому, пиши заявление. - Жалко, жалко, жалко", - рассказал охранник.
Лидия Доротенко родилась 18 августа 1931 года. Она снялась более чем в 100 фильмах и сериалах, в числе которых "Полосатый рейс", "Брат", "Мы из будущего" и "Улицы разбитых фонарей". Также она более 50 лет проработала ассистентом по актерам и бригадиром массовки.
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