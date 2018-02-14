В России памятник трактору завелся после освящения на глазах у заплакавших аграриев (фото)

На церемонии присутствовали около 150 зауральских пенсионеров-аграриев. Инициатором торжественной установки трактора выступил депутат Госдумы Александр Ильтяков.

В селе Частоозерское трактор Т4, который установили в качестве памятника к 75-летию Курганской области, завелся после освящения.

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Об этом пишет Ura.ru. «Ветераны не ожидали, что это рабочий трактор, некоторые даже прослезились», — отметили очевидцы.

На церемонии присутствовали около 150 зауральских пенсионеров-аграриев. Инициатором торжественной установки трактора выступил депутат Госдумы Александр Ильтяков.

Трактор Т4 выпускался с середины 1960-х до конца 1970-х годов и широко применялся в кампании по освоению целинных районов Сибири и Казахстана.

В ноябре прошлого года протодиакон РПЦ Андрей Кураев заявил, что церковь, предоставляя услуги по освящению космических ракет перед стартом, «никогда не отвечает за качество этих услуг» и это «очень странно». Так протодиакон прокомментировал неудачный пуск освященного «Союз-2.1б» с 19 спутниками на борту.

Стартовавшая 28 ноября с космодрома Восточный ракета с выводимым ею на орбиту грузом упала в Атлантический океан.