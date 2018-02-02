Платок вместо венка: в московском метро объяснили "деукраинизацию" фрески (фото)
13:46, 02 февраля 2018Русский міръ
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Московский метрополитен выложил архивное черно-белое фото фрески с девушкой в платке.
Девушку с панно "деукраинизировали" / фото instagram.com/aavst
В метро Москвы утверждают, что вернули фреске на станции "Киевской" оригинальный вид 1954 года.
Как сообщили в Twitter московской подземки, в 1954-м голову украинки на панно "Танцующие" покрывал платок.
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"Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в таком виде. Подход согласован департаментом культурного наследия Москвы", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, в качестве доказательства московский метрополитен выложил архивное черно-белое фото.
Ранее известный российский журналист Алексей Венедиктов сообщал в своем Twitter, что в московском метро на станции "Киевская" при реставрации девушку с панно "деукраинизировали".
фото twitter.com/MoscowMetro
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