Платок вместо венка: в московском метро объяснили "деукраинизацию" фрески (фото)

Московский метрополитен выложил архивное черно-белое фото фрески с девушкой в платке.

В метро Москвы утверждают, что вернули фреске на станции "Киевской" оригинальный вид 1954 года.

Как сообщили в Twitter московской подземки, в 1954-м голову украинки на панно "Танцующие" покрывал платок.

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"Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в таком виде. Подход согласован департаментом культурного наследия Москвы", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, в качестве доказательства московский метрополитен выложил архивное черно-белое фото.

Ранее известный российский журналист Алексей Венедиктов сообщал в своем Twitter, что в московском метро на станции "Киевская" при реставрации девушку с панно "деукраинизировали".