В России мужчина разрисовал билборд с портретом Путина (видео)
21:58, 24 января 2018
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Мужчина некоторое время просто ходил вокруг билборда с палкой, которую он впоследствии использовал как кисть.
В Санкт-Петербурге на одном из предвыборных плакатов президента России Владимира Путина неизвестный мужчина написал черной краской слово "лжец". Случилось это на улице на глазах у прохожих.
По словам автора видео, мужчина, перед тем, как сделать надпись, некоторое время просто ходил вокруг билборда с палкой, которую он впоследствии использовал как кисть.
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