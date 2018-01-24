В России мужчина разрисовал билборд с портретом Путина (видео)

21:58, 24 января 2018
Русский міръ
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Мужчина некоторое время просто ходил вокруг билборда с палкой, которую он впоследствии использовал как кисть. 

В Санкт-Петербурге на одном из предвыборных плакатов президента России Владимира Путина неизвестный мужчина написал черной краской слово "лжец". Случилось это на улице на глазах у прохожих.

По словам автора видео, мужчина, перед тем, как сделать надпись, некоторое время просто ходил вокруг билборда с палкой, которую он впоследствии использовал как кисть. 

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Теги: #выборы в России#билборд Путин