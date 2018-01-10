Видна из космоса: на поле под Москвой появилась надпись "Господи, помоги России" (фото)

На поле в Московской области в районе Митино обнаружили надпись "Господи, помоги России", которую видно на спутниковых картах Google Maps и "Яндекс.Картах".

Точные координаты места, где расположена надпись, — 55.870355, 37.365176. В описании Google Maps сказано, что это туристическое место, работающее круглосуточно, передает "Сноб".

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На сайте "Викимапии" говорится, что надпись "Господи, помоги России" сделали еще в апреле 2016 года.

Надпись "Господи, помоги России" сделали авторы рисунка "Путин, помоги Сходне", появившегося в 2016 году недалеко от села Рождествено. Обращение к Путину на поле выкопали активисты, чтобы привлечь внимание к застройке охраняемой природной территории.