В России призвали по воскресеньям жертвовать на иконы для атомной подлодки

В России объявили сбор средств на изготовление походного иконостаса для атомной подлодки К-266 «Орел». С такой просьбой в адрес митрополита Орловского и Болховского Антония выступила инициативная группа, сообщается на сайте епархии.

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«Призываю всех доброхотов принять участие в сборе средств для сооружения иконостаса на атомном подводном ракетном крейсере К-266 "Орел". Все собранное на тарелочных сборах по воскресеньям с 3 по 17 декабря сего года настоятелям прошу сдать под расписку главному бухгалтеру епархии», - говорится в сообщении.

В России размещение походных храмов и иконостасов на подводных кораблях - уже сложившаяся традиция, добавили в пресс-службе.

Ранее в России протодиакон Андрей Кураев возложил ответственность за неудачный запуск «Союза-2.1б» с космодрома Восточный на благовещенского епископа Лукиана, который освящал ракету-носитель перед стартом.