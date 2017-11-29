Пылающий российский спутник "Метеор-М" попал на видео

В сети появилось видео, на котором, предположительно, изображен падающий российский спутник "Метеор-М". Роликом опубликован в Twitter ThatJetsetGirl.

"Один мой друг отправил мне это видео из Монреаля. Российский спутник был потерян после того, как не смог выйти на орбиту, и они считают, что это он горит, входя в атмосферу Земли", - говорится в сообщении.

A friend of mine sent me this video coming back from Montreal. A Russian satellite was lost after failing to enter orbit, and they believe this is it burning up entering the Earth's atmosphere. It's absolutely STUNNING to watch. #AviationLovers#Spacepic.twitter.com/O7yrTD62Uo — Victoria (@ThatJetsetGirl) November 28, 2017

На видеозаписи видно, как объекты сгорают в атмосфере. При этом нет официального подтверждения, что на записи запечатлен российский аппарат.

Ранее СМИ сообщали, что российский разгонный блок "Фрегат" в связке с 19 спутниками мог упасть на Землю из-за неисправности аппаратуры ГЛОНАСС, которая должна повышать точность выведения разгонным блоком спутников.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 космическими аппаратами стартовала с космодрома "Восточный" во вторник. По данным "Роскосмоса", российский спутник "Метеор-М" №2-1 был успешно выведен на промежуточную орбиту, однако в ходе планового первого сеанса установить связь с ним не удалось.