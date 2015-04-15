Пилот мальтийской авиакомпании "нарисовал" в небе над Средиземным морем два сердца

Пользователи сайта FlightRadar, который позволяет следить за полетами самолетов, заметили, что воздушное судно авиакомпании Air Malta «нарисовало» в небе над Средиземным морем контуры двух сердец. Об этом говорится в официальном Twitter сайта, передает Lenta.ru.

Airbus A319-111, принадлежащий авиакомпании, вылетел из аэропорта мальтийского города Лука вечером 14 апреля. Сначала пилот выбрал в качестве траектории полета одно большое сердце, а затем добавил к нему второе, но меньшего размера. После этого самолет вернулся обратно в мальтийский аэропорт.

Некоторые пользователи Twitter заподозрили авиакомпанию в том, что полет носит рекламный характер. Другие решили, что, вероятнее всего, он был выполнен в учебных целях.

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The Daily Mail сообщает, что это уже не первая «романтическая акция» Air Malta. Ко Дню святого Валентина авиакомпания предложила своим клиентам поужинать на высоте пять тысяч метров на борту одного из лайнеров перевозчика.