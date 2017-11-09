В России прекратили собирать биологический материал для Пентагона - Роскомнадзор

Роскомнадзор пресек обработку персональных биологических данных россиян компанией Genetic-Test, заявил глава ведомства Александр Жаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Интерфакс.

По словам Жарова, компания «имела представительство» в России. Ведомство обратило на нее внимание, после того как туда обратились граждане, «чьи биологические данные обрабатывались представительствами этой компании».

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«Роскомнадзором была проведена большая работа, представительства локализовали свои данные в Дальневосточном округе. Но практически деятельность всех их была прекращена, и обработка персональных данных прекратилась», — заявил Жаров, напомнив, что ведомство «борется» с передачей персональных данных россиян за рубеж.

«Все остальное входит в компетенцию других органов, обладающих следственно-разыскными функциями, так как передача и торговля генетическими данными чувствительная тема, они этим занимаются», — сказал глава Роскомнадзора.

В конце октября о сборе биологического материала россиян рассказал Владимир Путин. «Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации», — сказал он. Президент не назвал субъекта этой деятельности.

Представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни недавно рассказал журналистам, что для исследования с целью «выявления различных биомаркеров, связанных с травмами» был объявлен тендер на 12 образцов РНК и 27 замороженных образцов синовиальной оболочки (густая эластичная масса, заполняющая полость суставов). Выбор россиян для исследования был непреднамеренным, заверил представитель Пентагона. Расположенная в США компания представила первый комплект образцов из России, так как для продолжения исследования потребовались аналогичные образцы, их пришлось получать также в России, отметил он.

На сайте Genetic-Test говорится, что эта компания появилась в Новосибирске в 2011 году. В числе прочего она занимается проведением генетического исследования ДНК-образцов. Представитель компании Genetic-test заявила РБК, что эта ситуация с Роскомнадзором не имеет к компании отношения, но отказалась давать более подробный комментарий до выяснения обстоятельств внутреннего расследования.