В Пентагоне рассказали, зачем собирают биоматериал россиян

Сбор биологического материала россиян связан с изучением опорно-двигательного аппарата и не был преднамеренным, рассказал российским журналистам представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни, передает РИА Новости.

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Этим исследованием занимается центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы «для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами». По словам Дауни, для исследований требовалось два набора образцов — с заболеваниями и контрольные образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) и синовиальной оболочки (густая эластичная масса, заполняющая полость суставов).

Первый комплект образцов предоставила «расположенная в США компания». Для продолжения исследования потребовались аналогичные образцы, поэтому их пришлось получать также из России. «Задачей является целостность исследования, а не происхождение [образцов]», — пояснил Дауни.

На сайте госзакупок США Federal Business Opportunity 19 июля был опубликован тендер на покупку 12 образцов РНК и 27 замороженных образцов синовиальной оболочки. При этом указано, что образцы должны принадлежать представителям «русской» или европеоидной рас.

Ранее президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека упомянул, что некие люди «целенаправленно и профессионально» собирают «биологический материал» россиян.

«А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации? Вот вопрос: вот это зачем делают?» — сказал президент. Факты сбора были зафиксированы спецслужбами.