Россиянин сбил 13-летнюю девочку и снес остановку пока ехал сдавать экзамен на права

Полиция задержала жителя Астраханской области России, который по пути на экзамен на получение прав сбил 13-летнюю девочку и протаранил остановку. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на УМВД России по Астраханской области.

"Водитель легковой машины, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода, а при второй попытке разворота – на остановочный комплекс, который впоследствии опрокинулся", - говорится в сообщении. В результате девочка 2004 года рождения, ожидавшая автобус, получила ушибы.

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Нарушитель, не оказав ей помощи, скрылся. По горячим следам установили личность молодого человека, находившегося за рулем "Жигулей". Им оказался 20-летний местный житель, который после сдачи теории направлялся на полигон на практическую часть экзамена на право управления транспортным средством. Таким образом, на момент ДТП он не имел водительского удостоверения.

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