В России мужчина ограбил 5 цветочных магазинов, угрожая продавцам "Сникерсом"

В российском Томске мужчина ограбил пять цветочных магазинов, пользуясь завернутым в пакет "Сникерсом" вместо пистолета. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

Как сообщается, пятью месяцами ранее освободившийся из мест лишения свободы мужчина, решил добыть деньги для поездки домой в Приморский край. Сначала он напал на женщину в подъезде дома, отнял сумочку с деньгами и сотовым телефоном.

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Затем мужчина наведался в цветочные павильоны «Жасмин», «Азалия», «Орхидея» и магазин «Туесок». Угрожая «пистолетом», потребовал деньги. Для создания видимости наличия пистолета он использовал шоколадный батончик «Сникерс», завёрнутый в плотный полиэтиленовый пакет.

В прокуратуре отмечают, что денег на дорогу домой мужчина собрать не успел - его задержали сотрудники полиции. Свою вину он полностью признал и попросил извинения у потерпевших.

Как сообщал УНИАН, минувшая среда, 26 октября, ознаменовалась для омских правоохранительных органов крайне редким событием – в городе и области никого не убили. Ни в одной сводке не зафиксировано погибших омичей, которые могли умереть по неестественным причинам.